Помогите пожалуйста сделать синтаксический разбор предложения: Время мало измен??ло внешний вид Таллинской ратуши, аптеки на Ратушной площади и многих других построек. дам 20 баллов

Русский язык

Помогите пожалуйста сделать синтаксический разбор предложения: Время мало измен??ло внешний вид Таллинской ратуши, аптеки на Ратушной площади и многих других построек. дам 20 баллов

Автор: Гость