Помогите пожалуйста сделать синтаксический разбор предложения: Время мало измен??ло внешний вид Таллинской ратуши, аптеки на Ратушной площади и многих других построек. дам 20 баллов

Русский язык
Помогите пожалуйста сделать синтаксический разбор предложения: Время мало измен??ло внешний вид Таллинской ратуши, аптеки на Ратушной площади и многих других построек. дам 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, невосклицательное, грамматическая основа - время изменило, распространённое, есть однородные члены.
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