Навіщо дієслова поділяються на дієвідміни
Українська мова
Навіщо дієслова поділяються на дієвідміни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що дієслова різних дієвідмін по-різному відмінюються. Наприклад, у третій особі однини 1 дієв. закінч. -е. 2 дієв. -ить, третя ос. мн. 1 дієв. - закінч. -уть, -ють. 2-га - -ать, -ять.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить предложения с цветами: темно-коричневый,темно-красный, светло-красный, ??емно-синий и светло-синий. Спасибо за помощь.
Геометрия
Русский язык
Помогите написать маленький рассказ на тему"в походе" употребив в качестве подлежащих слова, относящихся к разным частям.
Литература
Бесплатные балы:Сочинение:почему Дубровский (младший) уезжает за границу?В романе Дубровский-А.С.Пушукин
Українська мова