Навіщо дієслова поділяються на дієвідміни

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Тому що дієслова різних дієвідмін по-різному відмінюються. Наприклад, у третій особі однини 1 дієв. закінч. -е. 2 дієв. -ить, третя ос. мн. 1 дієв. - закінч. -уть, -ють. 2-га - -ать, -ять.