Який кут називають прямим?
Геометрия
Який кут називають прямим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямой угол - угол, равный 90 градусов.
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