Росповідь про багатий урожай
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Росповідь про багатий урожай
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Гость:
Прийшла щедра осінь. Принесла повні міхи урожаю. Ліс повен грибів, після дощу вони ростуть густо-густо. У садах дозріли яблука і виноград, груші. На городах виросли морква, картопля, гарбузи, капуста та багато інших овочів. Багатий урожай заповнить комори. Звісно, дорослі приготують смачні страви, діти будуть залюбки ласувати ними. Ось такі подарунки приносить осінь.
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