Даны названия четырех эпох в истории итальянского искусства ( примерно с 1200 по 1600 ??од ) : дученто ,кватроченто ,треченто , чинквеченто. Расположите их в хронологическом порядке .
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Даны названия четырех эпох в истории итальянского искусства ( примерно с 1200 по 1600 ??од ) : дученто ,кватроченто ,треченто , чинквеченто. Расположите их в хронологическом порядке .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дученто,треченто,кватроченто,чиквеченто.Там же и просто догадаться можно) 2,3,4 ну, а последнее методом исключения
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