Автоматическое устройство осуществило перекодировку сообщения. первоначально о??о записано в unicodе. переписано в кои-8. при этом информационое сообщение уменьшилось на 480 бит. какова длина сообщения в символах?
Информатика
Автоматическое устройство осуществило перекодировку сообщения. первоначально о??о записано в unicodе. переписано в кои-8. при этом информационое сообщение уменьшилось на 480 бит. какова длина сообщения в символах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если считать, что в кодировке unicode для записи символа используется 16 бит (в школьных задачах обычно так и считают), то: 16*K-8*K = 480 ⇒ K = 60
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