А. П. Чехов "Детвора" разделить на части и заглавить каждую часть

Гость: Гость:

Рассказ можно разделить на 9 частей 1- детвора начинает играть 2- описание игроков 3- 1 партия игры 4- 2 партия игры 5- испуг детворы 6- небольшая ссора 7- новый игрок 8- ссора из за денег 9- спокойной ночи! детвора