А. П. Чехов "Детвора" разделить на части и заглавить каждую часть

Литература
А. П. Чехов "Детвора" разделить на части и заглавить каждую часть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ можно разделить на 9 частей 1- детвора начинает играть 2- описание игроков 3- 1 партия игры 4- 2 партия игры 5- испуг детворы 6- небольшая ссора 7- новый игрок 8- ссора из за денег 9- спокойной ночи! детвора
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