Составить одно предложение со словами поддерживать и помогать ,чтобы они были однородными ч.п.
Русский язык
Составить одно предложение со словами поддерживать и помогать ,чтобы они были однородными ч.п.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жизне нужно поддерживать........................и помогать.............
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