Составить одно предложение со словами поддерживать и помогать ,чтобы они были однородными ч.п.

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Составить одно предложение со словами поддерживать и помогать ,чтобы они были однородными ч.п.
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Автор: Гость
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Гость:
В жизне нужно поддерживать........................и помогать.............
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