Турист ехал на автобусе 3 ч и на поезде 4 ч Всего этим видами транспорта турист проехал 384 км При этом на автобусе он проехал 4 того пути, который он проехал на поезде. С какой скоростью турист ехал на автобусе и с какой на по...
Математика
Турист ехал на автобусе 3 ч и на поезде 4 ч Всего этим видами транспорта турист проехал 384 км При этом на автобусе он проехал 4 того пути, который он проехал на поезде. С какой скоростью турист ехал на автобусе и с какой на поезде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на поезде проехал х км тогда на автобусе проехал 3/16 х км сложим и составим уравнение х+3/16х=456 19/16х=456 х=456: 19×16=384км ( на поезде проехал) 456-384=72км ( на автобусе проехал) Делим расстояние на время и узнаем скорость. по формуле v=Ѕ:t для поезда и автобуса. , не забыв перевести правильные дроби в неправильные 72:4/3= 54км/час скорость автобуса 384:64/15=90 км/час скорость поезда
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