Турист ехал на автобусе 3 ч и на поезде 4 ч Всего этим видами транспорта турист проехал 384 км При этом на автобусе он проехал 4 того пути, который он проехал на поезде. С какой скоростью турист ехал на автобусе и с какой на по...

Математика

Турист ехал на автобусе 3 ч и на поезде 4 ч Всего этим видами транспорта турист проехал 384 км При этом на автобусе он проехал 4 того пути, который он проехал на поезде. С какой скоростью турист ехал на автобусе и с какой на поезде?

Автор: Гость