Распорядок дня древнегреческой женщины ( Во сколько она встает, что она делает, ка??ими делами днем занимается, чем помогает, ко сну во сколько готовится) Небольшой рассказ, пожалуйста

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У богатых женщин афинян: День в Афинах начинался тогда, когда он начинался в природе — с рассветом. Афинянин, богат он или беден, вставал с зарей. Первый завтрак афинянина отнимал немного времени. Потом афинянин отправляется на прогулку. Идет афинянин на агору. Женщина, если она была богатой или даже просто зажиточной, никогда не ходила сама на рынок и даже не посылала служанок. Все покупки делал муж. Особенно привлекателен рыбный ряд (Афиняне очень любили рыбу). Окончив дела между 10 и 11 утра, афинянин идет в какой-либо из окружающих рынок портиков, где встречается с друзьями. Обычно местом встреч были цирюльни и парфюмерные лавки. Лавка сапожника тоже была неплохим местом. Наговорившись, афинянин идет домой завтракать. Завтракает он или в крытом портике или во внутреннем дворике, в кругу семьи; после завтрака отдыхает, может быть, читает. Отдохнув, афинянин идет в один из трех больших общественных гимнасиев. Здесь афинянин проводит час или два. Желая принять перед обедом ванну, он направляется к баням. Потом путь афинянина лежит домой, обедать. Обед, начавшийся после захода солнца, кончался обычно в полной темноте. Тех из гостей, у которых не было с собой слуг, было принято провожать до дому с фонарем. Режим дня бедных афинян У многочисленных ремесленников жизнь складывалась совсем иначе чем у богатых и зажиточных граждан афин. По петушечьей утренней песне поднимаются все на работу — ткачи, печники, скорняки, мукомолы, гончары, маляры, мастера по слесарно-кузнечному делу, обуваются наспех впотьмах и бегут... Бегут, чтобы поскорее приступить к работе, и, просидев за нею до наступления полной темноты, заработать свое дневное пропитание. У этих людей нет ни времени, ни денег на посещение цирюльников, не ведут они философских бесед под портиками, их удел — труд, изнуряющий повседневный труд от зари до зари. Их жены и дети помогают им в тяжелой, непрерывной борьбе. Основная пища бедняков — ячменная похлебка, ячменные лепешки, ячменный хлеб