Каковы процессы жизнедейтельности белой планарии? Спасибо заранее)

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Планарии — плоские черви, которые принадлежат к классу ресничных червей, или турбеллярий Это небольшие плоские черви, которые постоянно встречаются в пресноводных водоемах, где они ползают среди водных растений. Характерной особенностью планарий является покров из тончайших ресничек, покрывающий их тело. Ротовое отверстие помещается на брюшной стороне, а кишечник состоит из ветвей с многочисленными разветвлениями и не имеет анального отверстия. Все планарии — гермафродитыПолзая под водой по твердым предметам, червь движется вперед чрезвычайно плавно, медленно и равномерно, точно плывет, без всяких видимых усилий. Причиной такого своеобразного движения являются покрывающие тело животного реснички, которые невидимы невооруженным глазом. Планарии выделяют обильную слизистую массу, обволакивающую предметы, на которых они сидят. При движении реснички упираются в эту слизистую ленту, толкая тело животного вперед. Мелкие виды могут, кроме того, свободно плавать при помощи веслообразных ударов ресничек о воду.