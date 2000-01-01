Цитаты по описанию характера Дубровского из произведения Дубровский

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Образ и характеристика Андрея Дубровского в романе "Дубровский" Пушкина Андрей Гаврилович Дубровский - отец главного героя романа, Владимира Дубровского. Андрей Дубровский - бедный дворянин, потомок старинного дворянского рода: "...Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне..." "...остался беден и независим..." "...старинный дворянин..." Андрей Дубровский - небогатый помещик, владеющий небольшим именем с 70 крепостными крестьянами : "...владел семидесятью душами..." "...У меня сосед есть, – сказал Троекуров, – мелкопоместный грубиян..." "...Дубровский объезжал однажды малое свое владение..." "...нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа)..." "...доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 р..." Андрей Дубровский - отставной гвардейский офицер, поручик: "...Дубровский, отставной поручик гвардии..." О внешности Андрея Дубровского известно следующее: "...вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке..." (старик Дубровский во время болезни) Старик Дубровский участвовал в русско-турецкой войне 1787—1791 гг.: "...письма моей жены [...] они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки..." Андрей Дубровский - сосед и бывший сослуживец богатого помещика Кирилы Троекурова: "...был ему ближайшим соседом..." "...Некогда были они товарищами по службе..." Андрей Дубровский - нетерпеливый и решительный человек: "...Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера.,." Андрей Дубровский - горячий и неосмотрительный человек: "...человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение..." Старик Дубровский - гордый и независимый человек: "...Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим..." "...уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние..." Андрей Дубровский - суровый, хмурый человек: "...Что же ты хмуришься, брат, – спросил его Кирила Петрович..." "...Нет, – отвечал он сурово..." Андрей Дубровский - остроумный, ироничный человек: "..он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени..." Андрей Дубровский - смелый, прямой человек: "...удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина..." Андрей Дубровский - упрямый человек: "...Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться..." Андрей Дубровский - человек с чувством собственного достоинства: "...я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю – потому что я не шут, а старинный дворянин..." Андрей Дубровский любит охоту. Он - опытный охотник: "...Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых ..." (для сравнения: Троекуров держит более 500 собак) "...без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров..." Андрей Дубровский - вдовец. У него есть единственный сын, Владимир Дубровский. Отец ничего не жалеет для сына: "...отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать..." Андрей Дубровский и его сын Владимир мало знают друг друга, но все равно любят друг друга. У них хорошие, теплые отношения: "...Он [сын Владимир Дубровский] лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста; со всем тем он романически был к нему привязан..." (о любви сына к отцу) "...мой Володька...""...Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение..." (встреча отца и сына) "...Владимир [...] не отходил от старика, впадшего в совершенное детство..." Когда Троекуров отбирает у Дубровского его имение, бедный старик сходит с ума и вскоре умирает: "...Внезапное сумасшествие Дубровского..." "...Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит как дитя глупое..." "...здоровье бедного Дубровского всё еще было плохо; правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам..." Это был цитатный образ и характеристика Андрея Дубровского в романе "Дубровского" Пушкина: описание характера и личности героя.