Всем привет! Помогите сделать синтаксичний разбор предложения. Для рыцаря встреч?? с прекрасной дамой была полной неожиданностью.

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Всем привет! Помогите сделать синтаксичний разбор предложения. Для рыцаря встреч?? с прекрасной дамой была полной неожиданностью.

Автор: Гость