Всем привет! Помогите сделать синтаксичний разбор предложения. Для рыцаря встреч?? с прекрасной дамой была полной неожиданностью.
Русский язык
Всем привет! Помогите сделать синтаксичний разбор предложения. Для рыцаря встреч?? с прекрасной дамой была полной неожиданностью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для рыцаря(дополнение) встреча(подлежащее) С прекрасной(определение) Дамой(дополнение) Полной(определение) Неожиданностью(дополнение)
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