Замените словосочетание «музейные архивы», построенное на осно??ве согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление.
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Замените словосочетание «музейные архивы», построенное на осно??ве согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архив музея (музейный архив)
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