Как изменится давление в герметичном сосуде после того как его нагрели а потом ох??адили до начальной температуры? подробно
Физика
Как изменится давление в герметичном сосуде после того как его нагрели а потом ох??адили до начальной температуры? подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процесс изохорный (V-const)p1/T1=p2/T2 при нагреве во столько же раз давление повыситсяПри охлаждении p2/T2=p3/T1 p3=p1Давление станет равным начальному. (Работа не совершается)==========================
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