ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ДАЮ 34 БАЛЛА !!!характеристика реки Обь по плану 1 Географическое по??ожение реки 2 Исток и устье реки 3 К бассейну какого океана относится 4 Длинна реки 5 падение и уклон реки 6 Питание и режим реки 7 Пр...

География
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ДАЮ 34 БАЛЛА !!!характеристика реки Обь по плану 1 Географическое по??ожение реки 2 Исток и устье реки 3 К бассейну какого океана относится 4 Длинна реки 5 падение и уклон реки 6 Питание и режим реки 7 Притоки реки 8 Использование человеком 9 Проблемы реки и пути их решения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сибирь 2.Исток-пустыня гоби, устье-карское море. 3.бассеин скверно ледовитого океана. 4.2268 миль 5.падение-164 метра, уклон-4,5 сантиметра на 1 км. 6.питание-снеговое,режим- В верхнем течении половодье — с начала апреля, в среднем — со 2-й половины апреля, а в нижнем — с конца апреля — начала мая. 7.Иртыш 8.рыболовство,судоходство. 9.вот этого я не знаю
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