помогите 419)))))) я вас УМОЛЯЮ

Математика
помогите 419)))))) я вас УМОЛЯЮ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не художник.)0)) По-другому не додумалась.
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