помогите 419)))))) я вас УМОЛЯЮ
Математика
помогите 419)))))) я вас УМОЛЯЮ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не художник.)0)) По-другому не додумалась.
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