120 человек отправились в поход. В каждую лодку село 12,5 процентов отряда. Скрлько человек в одной лодке? Сколько потребовалось лодок?
Математика
120 человек отправились в поход. В каждую лодку село 12,5 процентов отряда. Скрлько человек в одной лодке? Сколько потребовалось лодок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одной лодке 15 человек 8 лодок потребовалось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Если в двузначном числе поменять местами цифры, то разность между данным числом и полученным числом равна 36, а сумма полученных двух чисел равна 1...
Английский язык
Match the adjectives with their antonyms: ambitious optimistic easy-going handsome intelligent polite practical energetic a)...
Алгебра
Найдите длину стороны квадрата, площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 4 м и 16 м?
Русский язык