120 человек отправились в поход. В каждую лодку село 12,5 процентов отряда. Скрлько человек в одной лодке? Сколько потребовалось лодок?

Математика

120 человек отправились в поход. В каждую лодку село 12,5 процентов отряда. Скрлько человек в одной лодке? Сколько потребовалось лодок?

Автор: Гость