Вот четыре предложения: 1)в классе присутствовали практически все 2)Сказка было ??рактически готов,оставалось только придумать название. 3)К этому времени Бетховен практически потерял слух. 4) Проверить его теорию практичес...

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Вот четыре предложения: 1)в классе присутствовали практически все 2)Сказка было ??рактически готов,оставалось только придумать название. 3)К этому времени Бетховен практически потерял слух. 4) Проверить его теорию практически невозможно В каком из них слово практически можно поменять в двух разных смыслах

Автор: Гость