В ля мажоре построить : Д65,Т,S,Д2,Т6,Д43,Т,S64,T,S6,T64,Д7,Т
Музыка
В ля мажоре построить : Д65,Т,S,Д2,Т6,Д43,Т,S64,T,S6,T64,Д7,Т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль-си-ре-ми - Д56 Ля-ля-до-ми ре-фа-ля ре-ми-соль-си- Д2 до-ми-ля-ля си-ре-ми-соль ля-ми-до-ля Т35 ля-ре-фа ля-до-ми фа-ля-ре S35 ми-ля-до ми-соль-си-ре ля-ля-ля-до
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