3 4 предложение про осень англиский
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3 4 предложение про осень англиский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Autumn is a wonderful time o.f the year autumn is very beautiful in the street I love autumn because on the street all painted in beautiful colors
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