Переведите на анг. Главные герои - индейцы Чингачгук (отец) , Ункас (сын) , Магуа (зло?? и коварный убийца) , Натаниэль Бумпо, дочери полковника Монро - Кора и Алиса. Спасибо

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Переведите на анг. Главные герои - индейцы Чингачгук (отец) , Ункас (сын) , Магуа (зло?? и коварный убийца) , Натаниэль Бумпо, дочери полковника Монро - Кора и Алиса. Спасибо

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