Переведите на анг. Главные герои - индейцы Чингачгук (отец) , Ункас (сын) , Магуа (зло?? и коварный убийца) , Натаниэль Бумпо, дочери полковника Монро - Кора и Алиса. Спасибо

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Переведите на анг. Главные герои - индейцы Чингачгук (отец) , Ункас (сын) , Магуа (зло?? и коварный убийца) , Натаниэль Бумпо, дочери полковника Монро - Кора и Алиса. Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The protagonists - the Indians Chingachgook (the father), Uncas (son), Magua (evil and insidious killer), Nathaniel Bumpe, daughter of Colonel Monroe -Cora and Alice. Thank you
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