Какие события привели грюнвальдской битве и каковы её последствия

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Грюнвальдская битва происходила 15 июля 1410 г. между Тевтонским орденом крестоносцев и объединенными польско-литовскими силами на полях Грюнвальда и Танненберга, вблизи южной границы Пруссии. Её главной причиной был долголетний антагонизм между германскими и славянскими народами, который особенно обострился с 1386 г., после соединения польской короны и Великого княжества Литовского в одно литовско-русско-польское государство. Крещение Литвы в 1387 г. отнимало у ордена, призванного в Польшу в 1225 г. для борьбы с пруссаками и другими соседями-язычниками, основание для дальнейшей миссионерской деятельности. Уния же короны с Литвой давала новому государству достаточную мощь для отпора завоевательным стремлениям тевтонских рыцарей, успевших еще в 1309 г. отнять у Польши Поморье с Данцигом и, таким образом, захватить в свои руки все пути сообщения Польши с Европой через Балтийское море. Сношения Польши с постепенно росшим Ганзейским союзом открывали широкие торговые перспективы. Но они парализовались орденом крестоносцев, который ревниво оберегал свою привилегию посредничать в этих сношениях и подавлял всякую попытку, направленную к установлению полной хозяйственной самостоятельности Польши. Необходимость установить более тесную связь с Европой была ещё одной причиной битвы.Набегам крестоносцев на Великую Польшу, происходившим с конца XIV века почти ежегодно, и был положен предел в 1410 г. на полях Грюнвальда. Польское рыцарство и союзное с ним войско князя Витовта из литовцев, русских и татар одержали решительную победу над армией гохмейстера ордена Ульриха фон Юнгингена, хотя приводимые обычно средневековыми хрониками цифры участников Грюнвальдского сражения (более 100 тысяч польско-литовского войска, 30 тысяч союзных с ним татар, 85 тысяч крестоносцев и наемных дружин из Германии) и потерь, понесенных крестоносцами (около 50 тысяч убитых, 40 тысяч пленных), оспариваются многими польскими историками.Победа под Грюнвальдом не была в полной мере использована поляками. Ставший её последствием мир в Торне (1411) не соответствовал этому блестящему успеху славянского оружия. Но значение этой победы для Польши и восточного славянства было громадно: она подточила материальное положение ордена и рассеяла мнение об непоколебимом могуществе последнего. Она не только остановила на четыре столетия дальнейший напор германских племен на исконные славянские земли, но и явилась первым этапом на пути возвращения польских земель, захваченных крестоносцами. Грюнвальдская битва укрепила положение Польши на востоке, возвела польское государство в ряд могущественных и влиятельных европейских держав и еще теснее связала Польшу с Литвой. Славянскому востоку она открыла свободные пути к западной культуре. источник:http://rushist.com/index.php/west/3351-gryunvaldskaya-bitva-prichiny-posledstviya-znachenie