Ложь во благо "Существует ли она?"

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Существует, конечно. иногда только и можно ей воспользоваться. Многие думают - ВРАТЬ не хорошо, глупо, но если эта ложь самый лучший выход из положения? К примеру та-же школа. Лучше сказать родителям о плохой оценке и устроить скандал?А может более удобный выход исправить оценку без информирования родителей?Только есть ложь раскроется - будет стыдно вам. Ложь во благо существует, но ее надо использовать по назначению!