Пример с жизни про нужду организмов в солнечном свете
Обществознание
Пример с жизни про нужду организмов в солнечном свете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процесс фотосинтеза в растениях
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