Пример с жизни про нужду организмов в солнечном свете

Обществознание
Пример с жизни про нужду организмов в солнечном свете
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Гость:
Процесс фотосинтеза в растениях
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