Почему сложились и нужно содержать в чистоте предложения должны иметь однородные члены
Русский язык
Почему сложились и нужно содержать в чистоте предложения должны иметь однородные члены
Ответ(ы) на вопрос:
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Одноро́дные чле́ны предложе́ния — главные или второстепенные члены предложения, связанные в нём с одной и той же словоформой и выполняющие одну и ту же синтаксическую функцию.
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