Помогите пожалуйста решить задачу.Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулоно?? обоев.сколько пойдёт рулонов на оклеивание стен в комнате,если для неё нужно в 4 раза больше обоев ,чем для коридора.срочно надо пожалуйста пом...

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу.Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулоно?? обоев.сколько пойдёт рулонов на оклеивание стен в комнате,если для неё нужно в 4 раза больше обоев ,чем для коридора.срочно надо пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - потребуется обоев для ремонта коридора 4х - потребуется обоев для ремонта коматы 4х + х = 25 5х = 25 х = 5 4х = 20 Ответ: Для оклеивания стен в комнате потребуется 20 рулонов обоев
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