Помогите пожалуйста решить задачу.Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулоно?? обоев.сколько пойдёт рулонов на оклеивание стен в комнате,если для неё нужно в 4 раза больше обоев ,чем для коридора.срочно надо пожалуйста пом...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу.Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулоно?? обоев.сколько пойдёт рулонов на оклеивание стен в комнате,если для неё нужно в 4 раза больше обоев ,чем для коридора.срочно надо пожалуйста помогите

Автор: Гость