Как будет переводится солнце сильнее,мышка меньше, красный клоун,заяц чище,зеленый карандаш,

Английский язык

Как будет переводится солнце сильнее,мышка меньше, красный клоун,заяц чище,зеленый карандаш,

Автор: Гость