Как будет переводится солнце сильнее,мышка меньше, красный клоун,заяц чище,зеленый карандаш,
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Как будет переводится солнце сильнее,мышка меньше, красный клоун,заяц чище,зеленый карандаш,
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The sun is stronger, the less mouse, the red clown,rabbit cleaner,green pencil
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