Борода -брада , молодость - младость... Какое из перечисленных ниже слов никогда не ??мело в старославянском языке аналога с сочетанием -ра- ,-ла- на месте -оро-, -оло-? а) болото б) воробй в)колосс г) порог д)холоп

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Борода -брада , молодость - младость... Какое из перечисленных ниже слов никогда не ??мело в старославянском языке аналога с сочетанием -ра- ,-ла- на месте -оро-, -оло-? а) болото б) воробй в)колосс г) порог д)холоп

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