Борода -брада , молодость - младость... Какое из перечисленных ниже слов никогда не ??мело в старославянском языке аналога с сочетанием -ра- ,-ла- на месте -оро-, -оло-? а) болото б) воробй в)колосс г) порог д)холоп
Русский язык
Борода -брада , молодость - младость... Какое из перечисленных ниже слов никогда не ??мело в старославянском языке аналога с сочетанием -ра- ,-ла- на месте -оро-, -оло-? а) болото б) воробй в)колосс г) порог д)холоп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ д)холоп.т.к.болото-блато, воробей -врабии, колосс-калос, порог-праг
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