Переставь буквы в слове так , чтобы получилось новое слово.Если, икра, носик, уклон.

Русский язык
Переставь буквы в слове так , чтобы получилось новое слово.Если, икра, носик, уклон.
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Гость:
Оникс Это мой ответ...Просто тип написали это мало.. Короче воть
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