Пожалуйста, объясните как решить!!!

Гость: Гость:

В) (4x^2(2x-5y)-8x^3)/((2x-5y)^2)/((2x(2x+5y)-4x^2)/(4x^2-25y^2)) В числителе получаем: (8x^3-20yx^2-8x^3)*(4x^2-25y^2)=-20yx^2*(2x-5y)(2x+5y) В знаменателе: (2x-5y)(2x-5y)(4x^2+10xy-4x^2)=(2x-5y)(2x-5y)*10xy Делим, сокращаем, получается: (-2x*(2x+5y))/(2x-5y)