СРОЧНО! ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Опишите буквально в 5 предложениях на английском 3 разные тра??иционные кухни стран. Например: азиатская кухня очень острая и соленая. Они едят лапшу суши роллы и тд. итальянская кухня очень разнообраз...
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СРОЧНО! ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Опишите буквально в 5 предложениях на английском 3 разные тра??иционные кухни стран. Например: азиатская кухня очень острая и соленая. Они едят лапшу суши роллы и тд. итальянская кухня очень разнообразна. они едят пиццу и т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In China, people eat rolly.This is famous dish known throughout the mire.Ono preparing fish and vodorosley.Mnogoobraziyu this dish is no limit в Китае люди едят роллы.это известное во всём мире блюдо .оно состоит из водорослей и рыбы.многообразие это блюда не имеет придела
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