СРОЧНО! ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Опишите буквально в 5 предложениях на английском 3 разные тра??иционные кухни стран. Например: азиатская кухня очень острая и соленая. Они едят лапшу суши роллы и тд. итальянская кухня очень разнообраз...

Английский язык

СРОЧНО! ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Опишите буквально в 5 предложениях на английском 3 разные тра??иционные кухни стран. Например: азиатская кухня очень острая и соленая. Они едят лапшу суши роллы и тд. итальянская кухня очень разнообразна. они едят пиццу и т.д.

Автор: Гость