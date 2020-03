СРОЧНО! ДАЮ 25 БАЛЛОВ! Опишите буквально в 5 предложениях на английском 3 разные тра??иционные кухни стран. Например: азиатская кухня очень острая и соленая. Они едят лапшу суши роллы и тд. итальянская кухня очень разнообраз...

Гость: Гость:

In China, people eat rolly.This is famous dish known throughout the mire.Ono preparing fish and vodorosley.Mnogoobraziyu this dish is no limit в Китае люди едят роллы.это известное во всём мире блюдо .оно состоит из водорослей и рыбы.многообразие это блюда не имеет придела