Кто и когда первым из русичей был избран митрополитом руси?

Гость: Гость:

Есть несколько вариантов. 1. Святой Михаил, упоминаемый Степенной книгой, Никоновской летописью и всеми рукописями первоначального варианта Жития святого Владимира (т. е. источниками, восходящими приблизительно к 989 году) . 2. Леонт, называемый летописями Новгородской, Софийской, Воскресенской, Ермолинской и Типографской. Но Степенная книга и Никоновская летопись свидетельствуют, что он был преемником Михаила. В этих источниках Леонт упоминается под 991 годом. 3. Феопемпт. Он называется первым Русским Митрополитом в летописях XI—XII веков, именно: в Лаврснтьевской и Ипатьевской. Упоминание о нем относится к 1039 году. 4. Иларион, засвидетельствованный одним из списков Жития святого Владимира. Впрочем, академик А. А. Шахматов ("Корсунская легенда", с. 1096) отводит это свидетельство, рассматривая данный список как позднейшую переработку древнейшего Жития святого Владимира, в котором первым Русским Митрополитом назван святой Михаил.