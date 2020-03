Помогите пожалуйста надо на английском составить примеры в прошедшем времени 2 (+) потом 2 (-) и 2 (?) срочно надо я умоляю можно только очень быстро

Гость: Гость:

I walked with my dog yesterday. Я гулял со своей собакой вчера He bought this doll free days ago. Он купил эту куклу 3 дня назад I did not go to school yesterday I did not drink tea on mondey Я не пила чай в понедельник. Did you go in shop yesterday? Ты ходил в магазин вчера? Did she eat suchi yesterday? Она ела суши вчера?