Помогите пожалуйста надо на английском составить примеры в прошедшем времени 2 (+) потом 2 (-) и 2 (?) срочно надо я умоляю можно только очень быстро

Английский язык

Помогите пожалуйста надо на английском составить примеры в прошедшем времени 2 (+) потом 2 (-) и 2 (?) срочно надо я умоляю можно только очень быстро

Автор: Гость