Из нескольких монет только одна фальшивая- она легче остальных. как с помощью чашечных весов без гирь определить фальшивую монету: а) за одно взвешивание,если монет 3; б) за два взвешивания, если монет 9; в) за три взвешиван...

Гость: Гость:

А)Надо взвесить 2 монеты,и у тебя получится что если на весах вес поровну то та которую не взвесил фальшивая. б)взвесить 3 на 3 остальные на столе если поровну то фальшивая на столе и надо будет со стола взять 2 монеты и взвесить если поровну фальшивая на столе.Если на весах не поровну например с лева то отлаживаем все монеты и берем из левой чаши 2 и взвешиваем,если поровну то фальшивая та 3 монета из левой чаши. в)надо взвесит 10 на 10 1 монету на стол например в левой чаше меньше то взвешиваем из левой чаши 5 на 5 например в левой чаше меньше и взвешиваем 2 на 2 1 монету на стол в чашах поровну значит фальшивка на столе.