Из данной функции выберите возрастающую функцию;а) у=5-х, б)у=1,в)у=-х, г)у=х-1

Алгебра
Из данной функции выберите возрастающую функцию;а) у=5-х, б)у=1,в)у=-х, г)у=х-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возрастающей функцией называют функцию, когда большему значению х отвечает большее значение у, (перед х должен быть знак +),  подходит г) у = х - 1
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