доклад природные зоны тайга

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Picea_glauca_taiga.jpg Тайга - природная зона умеренного климатического пояса. Это самая большая по площади наземная природная зона. Тайга занимает 27% от площади всех лесов планеты. В Северной Америке она преимущественно находится на территории Южной Канады и Аляски (на фото), а также располагается на территории северных штатов США: Вермонт, Мэн, Миннесота, Север Мичигана, Нью-Гэмпшир и штата Нью-Йорк. В Евразии зона находится на Скандинавском полуострове, занимая большую часть Швеции и Норвегии, а также огромные территории в России. В Центральной России границы южной тайги проходят к северу от Москвы, а на востоке постепенно простираются всё южнее из-за более суровых климатических условий. В Сибири границы тайги доходят до Алтая, занимая огромные площади, далее южная граница тайги проходит по северной Монголии и Манчжурии в Китае. Тайга является самой северной лесной зоной планеты. Она произрастает в суровых климатических условиях, на территориях с очень низкими зимними температурами, а также территориях с преобладанием континентального типа климата. Лиственные породы деревьев не приспособлены к столь тяжёлым условиям, а потому тайга - это хвойный лес. В Евразии таёжную зону можно условно разделить на три основных сектора. Европейский - включающий Скандинавию и Центральную Россию занят преимущественно елью и сосной, а также пихтой, на юге в зоне, границащей со смешанными лесами проходит граница распространения дубов, на юге также распространена берёза. Урало-Сибирский сектор тайги - это также ель, сосна, пихта, здесь начинает появляться лиственница, на юге - берёзово-осиновые леса. Средняя Сибирь и Дальний Восток заняты так называемыми ангаридскими лиственничными лесами - здесь особо суровый климат, а преобладающей хвойной породой является лиственница. В Северной Америке, несмотря на значительное простирание с запада на восток, тайга не имеет такого выраженного деления и представлена сизой и белой сосной, а также бальзамической пихтой. Хвойные деревья остаются зелёными круглый год, исключение составляет лиственница, сбрасывающая хвою зимой. Эта природная зона преимущественно простирается южнее июльской изотермы в 10°C. Во внутренних районах материка из-за недостаточного увлажнения тайга переходит в степь. В районах с менее резкой континентальностью климата в районах с июльской изотермой около 18°C тайга переходит в смешанный лес. На большей части территории тайги осадков выпадает неочень много - от 200 до 750 мм в год. Местами это число доходит до 1000 мм. Однако, из-за низких температур и, как следствие, низкого испарения - воды здесь достаточно для произрастания растительности, более того, во многих районах наблюдается заболачивание. Огромные пространства тайги в Сибири и на севере Канады заняты многолетней мерзлотой.