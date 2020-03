Match the adjectives with their antonyms: ambitious optimistic easy-going handsome intelligent polite practical energetic a) silly b) rude c) hard d) pessimistic e) ugly f) passive g) lazy h) impractical

Английский язык

