Решите уравнение уравнение пж

Математика
Решите уравнение уравнение пж
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделим обе части уравнения на  получаем: пусть  тогда получаем: Ответ: 
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