Поговорить с родителями и постарайтесь узнать для чего нужна им математика в работе
Математика
Поговорить с родителями и постарайтесь узнать для чего нужна им математика в работе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например для предпринимательства (бюджет), для расчета пути (движение транспорта), для обучения математики других людей (учеба), для расчетов в сфере строительства (конструирование) или для составления графиков и таблиц.
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