На вершину холма ведут пять тропинок. Сколько существует способов подняться на холм и спуститься с него, если подниматься и опускаться по разным тропинкам?

Математика
На вершину холма ведут пять тропинок. Сколько существует способов подняться на холм и спуститься с него, если подниматься и опускаться по разным тропинкам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При подъёме по каждой тропинке есть 4 варианта спуска с холма. Т.о. 5*4=20 вариантов
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