На вершину холма ведут пять тропинок. Сколько существует способов подняться на холм и спуститься с него, если подниматься и опускаться по разным тропинкам?

Математика

На вершину холма ведут пять тропинок. Сколько существует способов подняться на холм и спуститься с него, если подниматься и опускаться по разным тропинкам?

Автор: Гость