На вершину холма ведут пять тропинок. Сколько существует способов подняться на холм и спуститься с него, если подниматься и опускаться по разным тропинкам?
Математика
На вершину холма ведут пять тропинок. Сколько существует способов подняться на холм и спуститься с него, если подниматься и опускаться по разным тропинкам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При подъёме по каждой тропинке есть 4 варианта спуска с холма. Т.о. 5*4=20 вариантов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Қазақ тiлi
География
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ДАЮ 34 БАЛЛА !!!характеристика реки Обь по плану 1 Географическое по??ожение реки 2 Исток и устье реки 3 К бассейну какого оке...
Математика