Який промінь називають бісектрисою кута?
Геометрия
Який промінь називають бісектрисою кута?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Називається промінь, який виходить з вершини кута і ділить кут на дві рівні частини (навпіл)
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