Решите уравнение: (a-15)-16=18 (x-41)-21=8 (136-x)-16=52 (558+x)-52=746 419-(y-9)=36 92-(17-b)=89
Математика
Решите уравнение: (a-15)-16=18 (x-41)-21=8 (136-x)-16=52 (558+x)-52=746 419-(y-9)=36 92-(17-b)=89
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -16* a +240=18 -16 *a=18-240 -16*a= -222 a= примерно 0,05
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