1. За два днятуристы прошли 21 км.В первый день они прошли в 2 раза больше,чем во вто??ой.Какой путь был пройден туристами в каждый день 2. Решите уравнения. Х-1/2 - 2х/3 = х+3/5 (Слеш т.е / это я так обозначил дробь) 3. ...

Алгебра

1. За два днятуристы прошли 21 км.В первый день они прошли в 2 раза больше,чем во вто??ой.Какой путь был пройден туристами в каждый день 2. Решите уравнения. Х-1/2 - 2х/3 = х+3/5 (Слеш т.е / это я так обозначил дробь) 3. В одной бочке в 3 раза больше бензина,чем во второй.Если из первой бочки отлить 78л,а во вторую добавить 42л,то бензина в бочках станет поровну.Сколько бензина в каждой бочке? 4. Решить уравнение 8х-(2х+4)=2(3х-2) Это за 7 класс

Автор: Гость