Нескольким обезьянам раздали 50бананов так, чтобы каждая получила хотябы по 1 бана??у и ни у каких двух обезьян не было поровну бананов . Какое наибольшее количество обезьян могли получить бананы?
Математика
Нескольким обезьянам раздали 50бананов так, чтобы каждая получила хотябы по 1 бана??у и ни у каких двух обезьян не было поровну бананов . Какое наибольшее количество обезьян могли получить бананы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-40 Обезян логично если несколько не получат
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