Нескольким обезьянам раздали 50бананов так, чтобы каждая получила хотябы по 1 бана??у и ни у каких двух обезьян не было поровну бананов . Какое наибольшее количество обезьян могли получить бананы?

Математика

Нескольким обезьянам раздали 50бананов так, чтобы каждая получила хотябы по 1 бана??у и ни у каких двух обезьян не было поровну бананов . Какое наибольшее количество обезьян могли получить бананы?

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