Первую пятую числа 45
Математика
Первую пятую числа 45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна пятая часть от 45 - это: 45/5=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса трех одинаковых корзин со сливами 69 килограмм 600 грамм найти массу слив в ка??дой корзине если масса пустой корзине 1 килограмм 200 грамм
Математика
Нескольким обезьянам раздали 50бананов так, чтобы каждая получила хотябы по 1 бана??у и ни у каких двух обезьян не было поровну бананов . Какое наи...
Математика
Турист ехал на автобусе 3 ч и на поезде 4 ч Всего этим видами транспорта турист проехал 384 км При этом на автобусе он проехал 4 того пути, который...