Складіть розповідь повторюванність явищ у природі
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Складіть розповідь повторюванність явищ у природі
Ответ(ы) на вопрос:
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Про Ураган Ураган це - атмосферний вихор великих розмірів зі швидкістю вітру до 120 км на годину, а в приземному шарі – до 200 км/год. Про Смерч Смерч це - атмосферний вихор, що виникає у гроз. (грозовій) хмарі і поширюється долілиць часто до самої поверхні Землі у вигляді темного хмарного рукава або хобота, діаметром у десятки і сотні метрів. Досить часто спостерігаються маленькі смерчі. Смерч існує недовго, переміщаючись разом із хмарою. При русі над місцевістю зі швидкістю кілька десятків кілометрів у годину смерч робить руйнування, викликувані не тільки величезною швидкістю повітря усередині самого вихру, але й миттєвим стрибком атмосферного тиску, що за лічені секунди може впасти й знову піднятися на кілька десятків гектопаскалей. .
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