Морфологический разбор причастий: совершавших, отмечающие, окантованную,переход??щими, расходящихся, помещено, сделана, расположены.

Русский язык
Морфологический разбор причастий: совершавших, отмечающие, окантованную,переход??щими, расходящихся, помещено, сделана, расположены.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершавших-совершавш(корень) их(окончание)
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