Предложение о месте своего рождения-малой родине. а если родился в Москве
Русский язык
Предложение о месте своего рождения-малой родине. а если родился в Москве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я родилась в чудесном городе-Москва,я люблю свою малую родину и интересуюсь её историей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Морфологический разбор причастий: совершавших, отмечающие, окантованную,переход??щими, расходящихся, помещено, сделана, расположены.
Русский язык
Математика