Предложение о месте своего рождения-малой родине. а если родился в Москве

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Предложение о месте своего рождения-малой родине. а если родился в Москве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я родилась в чудесном городе-Москва,я люблю свою малую родину и интересуюсь её историей.
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