Який кут називають тупим?
Геометрия
Який кут називають тупим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
градусна міра тупого кута дорівнює 90 градусів але менше 180 градуів
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